Полину Гагарину задарили едой и цветами во время концерта в Новосибирске

Во время концерта в Сибирь-Арене поклонники буквально засыпали Полину Гагарину подарками.

На сцену передавали букеты, сладости и небольшие сюрпризы, а артистка с улыбкой принимала каждый презент и благодарила зрителей.

Певица не скрывала эмоций, удивляясь количеству цветов и угощений. В зале звучали аплодисменты, а сама Гагарина шутила, что любит всех — и тех, кто пришёл с букетами, и тех, кто просто поддерживает её из зала. Среди подарков оказались сладости, которые артистка с интересом рассматривала прямо на сцене.

Тёплая атмосфера и живое общение с публикой сделали этот эпизод одним из самых душевных моментов вечера. Концерт в Новосибирске запомнился не только ярким шоу, но и искренним обменом эмоциями между певицей и её поклонниками.