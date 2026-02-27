82.76% -1.2
сегодня 16:55
общество

В Новосибирске снесут пять аварийных домов за 8,6 миллиона рублей

Фото: Сиб.фм / Freepik
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на снос расселённых ветхих зданий. Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 8,6 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 6 марта. Победитель должен будет демонтировать дома, расчистить участки и вывезти строительный мусор. На всё — 30 рабочих дней.

Под снос попадают пять домов:

  • 2-й переулок Мира, 3 (Кировский район);
  • улица Красносельская, 6а (Октябрьский район);
  • улица Лобова, 44 (Октябрьский район);
  • 2-й переулок Серафимовича, 14 (Ленинский район);
  • улица Стрелочная, 10б (Первомайский район).
Кристина Уколова
Журналист

