В Новосибирске снесут пять аварийных домов за 8,6 миллиона рублей

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на снос расселённых ветхих зданий. Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 8,6 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 6 марта. Победитель должен будет демонтировать дома, расчистить участки и вывезти строительный мусор. На всё — 30 рабочих дней.

Под снос попадают пять домов: