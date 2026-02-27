На 98-ом году скончалась одна из первых жительниц новосибирского Академгородка Елена Куклина

С прискорбием сообщаем, что 25 февраля 2026 года на 98-м году жизни скончалась Елена Александровна Куклина — одна из первых жительниц новосибирского Академгородка, литературовед, участница создания пятитомника «История Сибири», отмеченного Государственной премией. Об этом сообщили близкие ученой. Рассказываем, кем была Елена Куклина и какой вклад она внесла в науку и жизнь Академгородка.

Елена Александровна родилась в 1928 году в Хабаровске. Школу окончила в военные годы, а в 1946-м поступила на филологический факультет Казахского государственного университета в Алма-Ате.

После переезда в Новосибирск Куклина вошла в число первых сотрудников Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Под руководством академика Окладникова она участвовала в создании пятитомника «История Сибири». Этот труд был удостоен Государственной премии.

Жилье в молодом Академгородке ученым приходилось строить своими руками. Куклина, по ее собственным воспоминаниям, принимала участие в возведении Дома ученых.

Позднее из состава института был выделен самостоятельный Институт филологии. Елена Александровна продолжила работать в нём — в секторе русской и советской литературы она трудилась литературоведом вплоть до 1998 года. Всего Куклина опубликовала около сотни научных работ. После выхода на пенсию она продолжала участвовать в творческой жизни Академгородка.