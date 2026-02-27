Светить всегда: «Россети Новосибирск» повысят производительность труда в федпроекте

Электросетевая компания «Россети Новосибирск», обеспечивающая электроснабжение Новосибирской области, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда».

«Россети Новосибирск» (АО «РЭC») – системообразующая территориальная сетевая организация региона, которая более 90 лет обеспечивает передачу электроэнергии по всей территории области. 8 филиалов компании обслуживают более 62 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи, 15 тысяч подстанций и распределительных пунктов различных классов напряжения.

Сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК НСО) оптимизируют процесс утверждения бизнес-плана инвестпроекта. Это процедура подтверждает целесообразность строительства энергообъекта, например, новой подстанции: компания анализирует потребность, рассчитывает затраты и сроки, проверяет соответствие нормативам и согласовывает проект. После утверждения бизнес-плана выделяются средства и запускается строительство.

В процессе утверждения бизнес-плана инвестпроекта участвуют несколько внутренних служб, которые проводят экономические и строительные расчеты на возведение энергообъектов.

«Мы с энергетиками проработаем возможности оптимизации рабочих процессов для повышения их эффективности. Рассмотрим подробнее порядок согласований, нюансы применения регламентов, чек-листов и шаблонов документов», – рассказал руководитель проектов РЦК НСО Михаил Чудинов.

«Взгляд экспертов со стороны особенно ценен: когда давно погружен в процесс, легко перестать замечать вещи, которые снижают эффективность, – все кажется нормальным, хотя есть потенциал для улучшений. Мы участвуем в проекте в том числе для того, чтобы получить новые знания и эффективно применить их на практике. Наша цель – увеличить выработку сотрудников, упростив работу и устранив излишние операции», – отметил директор по инвестициям «Россети Новосибирск» Алексей Гвоздев.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.