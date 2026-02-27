Египетский шеф-повар приедет в Новосибирск ради нового выпуска шоу на ТВ-3

28 февраля в 8:00 на телеканале ТВ-3 выйдет новый выпуск оригинального гастро-тревел проекта «Особенности национальной кухни». Ведущий Михаил Стогниенко вместе с иностранным бренд-шефом Али Ахмедом отправится в экспедицию по зимнему Новосибирску.

Ахмед работает в Перми, известен авторскими рецептами и преподаёт в кулинарной школе. Для него участие в проекте стало дебютом, а поездка в Новосибирск — настоящим открытием.

«Я был очень рад, когда меня позвали принять участие в проекте «Особенности национальной кухни» для телеканала ТВ-3. Для меня это был новый опыт. Выпуск, в котором я принимал участие, снимали в Новосибирске. Раньше я там не был. У меня остались только хорошие впечатления, все понравилось», — поделился египтянин.

В Новосибирск Михаил и Ахмед привезут фирменное дорогое блюдо из ресторана шефа. Удастся ли ему впечатлить сибиряков, привыкших к честной и сытной кухне? Зрители увидят первую реакцию местных жителей — без скидок и прикрас.

После гастрономической части ведущий покажет иностранному гостю зимний город, его ритм и характер. Они заедут в Академгородок, посетят музей 1960-х и столовую, где питались учёные полвека назад. Там изучат меню и попробуют блюда местной кухни. А вдохновившись, шеф создаст новое авторское блюдо — такое, чтобы прикоснуться к русской душе.

Премьера — 28 февраля в 8:00 на ТВ-3.