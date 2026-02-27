С 1 марта в России изменится порядок расчета алиментов

Что ждёт семьи при оформлении выплат: новые правила учёта алиментов вступят в силу с 1 марта.

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать изменения в порядке расчёта алиментов при назначении единого пособия на детей. Нововведения затрагивают методику учёта алиментов в доходах семьи, но не меняют общий порядок их взыскания.

Ключевое изменение касается случаев, когда отсутствует судебное решение, судебный приказ или нотариально заверенное соглашение о взыскании алиментов. Раньше при оценке нуждаемости семьи для назначения единого пособия размер алиментов рассчитывался от МРОТ. Теперь за основу будут брать среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе за предыдущий год — данные предоставит Росстат.

Уточним, что с 1 марта будут установлены новые доли от средней зарплаты региона. На одного ребёнка доля составит 25%, на двух детей — 33%, а на трёх и более — 50%. На практике это будет работать так: если средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч рублей, минимальные алименты на одного ребёнка составят не менее 12 с половиной тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что новый подход позволит точнее учитывать региональные экономические различия и обеспечит более справедливую оценку финансового положения семей при назначении единого пособия. При этом базовые принципы взыскания алиментов остаются неизменными — изменения касаются исключительно расчёта для целей социальной поддержки.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу автомобиль из-за долгов по алиментам.