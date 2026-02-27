Нарушения прав слабослышащих нашли в трёх учреждениях Барабинска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила, как в образовательных учреждениях Барабинска соблюдаются права людей с инвалидностью. Выяснилось, что в трёх организациях отсутствовало специальное оборудование для слабослышащих.

Нарушения нашли в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий, РЖД лицее № 6 и детском саду № 39. В залах, где проходят массовые мероприятия, не было индукционных систем — они усиливают звук для людей с нарушениями слуха.

После представления прокурора руководители учреждений закупили и установили необходимое оборудование. Права слабослышащих теперь соблюдены.