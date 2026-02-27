82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:35
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:35
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 11:40
общество

Нарушения прав слабослышащих нашли в трёх учреждениях Барабинска

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила, как в образовательных учреждениях Барабинска соблюдаются права людей с инвалидностью. Выяснилось, что в трёх организациях отсутствовало специальное оборудование для слабослышащих.

Нарушения нашли в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий, РЖД лицее № 6 и детском саду № 39. В залах, где проходят массовые мероприятия, не было индукционных систем — они усиливают звук для людей с нарушениями слуха.

После представления прокурора руководители учреждений закупили и установили необходимое оборудование. Права слабослышащих теперь соблюдены.

ОЦЕНИТЬ статью
3
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.