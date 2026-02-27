Минимальная зарплата для ипотеки в Новосибирске составила 108 тысяч рублей

Новосибирцу без семьи нужно зарабатывать минимум 108 тысяч рублей чистыми, чтобы платить ипотеку на однокомнатную квартиру. Рыночная ипотека при ставке 18% годовых при этом экономически проигрывает связке «аренда плюс депозит» более чем на 700 тысяч рублей в год. Такие расчёты привёл независимый аналитик Сергей Николаев в интервью Сиб.фм. Рассказываем, из чего складываются эти цифры.

За основу аналитик взял однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров по средней для города цене 140 тысяч рублей за квадрат. Стоимость такого жилья — 5,6 млн рублей. Первоначальный взнос 30% составляет 1,68 млн, остаток заёмщик берёт в кредит на 15 лет. Ежемесячный платёж — 63 129 рублей.

Аренда аналогичной квартиры в районах средней удалённости обходится в 25 тысяч в месяц, причём за последний год ставки снизились почти на 9%. Ежемесячная разница с ипотечным платежом — 38 тысяч рублей, за год набегает 456 тысяч. Если положить сумму первоначального взноса на депозит под 15% годовых, она принесёт ещё 252 тысячи. Суммарная выгода аренды с депозитом достигает 706 тысяч за год.

На эти деньги можно купить 12,5% квартиры по текущим ценам, тогда как сама недвижимость за тот же период дорожает лишь на 4–4,7%.

«Люди, у которых такая зарплата, умеют считать деньги и точно не полезут в эту ипотеку. Рыночная ипотека сейчас бессмысленна», — заявил Николаев.

По его словам, необходимый для обслуживания кредита доход рассчитан с учётом коммунальных платежей и базовых расходов. Средняя пенсия в Новосибирской области при этом составляет 26 тысяч рублей. Покупка квартиры становится оправданной, только когда заёмщик накопит не менее 60% стоимости жилья, добавил аналитик.

