Аналитик Николаев в цифрах доказал бессмысленность ипотеки в Новосибирске

Ипотека на однокомнатную квартиру в Новосибирске при ставке 18% годовых экономически проигрывает связке «аренда плюс депозит» — разница составляет более 700 тысяч рублей в год. Такие расчёты привёл независимый аналитик Сергей Николаев в интервью Сиб.фм. Рассказываем, как он пришёл к этим цифрам и какая зарплата нужна новосибирцу, чтобы потянуть ипотеку на однушку.

За основу Николаев взял однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров по средней для Новосибирска цене — 140 тысяч за квадрат. Итоговая стоимость — 5,6 млн рублей. Первоначальный взнос 30% составляет 1,68 млн рублей, оставшуюся сумму заёмщик берёт в кредит на 15 лет под 18% годовых. Ежемесячный платёж при таких условиях — 63 129 рублей.

Аренда аналогичной квартиры в районах средней удалённости обходится в 25 тысяч рублей в месяц, причём за последний год ставки аренды снизились почти на 9%. Разница между ипотечным платежом и арендой — 38 тысяч рублей ежемесячно, или 456 тысяч за год.

Если при этом положить сумму первоначального взноса на депозит под 15% годовых, она принесёт ещё 252 тысячи. Суммарная выгода — 706 тысяч рублей в год. Этих денег хватит на покупку 12,5% квартиры по текущим ценам, тогда как сама недвижимость за год дорожает лишь на 4–4,7%.

«Люди, у которых такая зарплата, умеют считать деньги и точно не полезут в эту ипотеку. Рыночная ипотека сейчас бессмысленна», — заявил Николаев.

По его расчётам, для обслуживания ипотеки один новосибирец должен зарабатывать минимум 108–110 тысяч рублей чистыми — с учётом коммунальных платежей и базовых расходов. При этом средняя пенсия в регионе составляет 26 тысяч рублей. Покупка квартиры становится оправданной, только когда заёмщик накопит не менее 60% стоимости жилья, добавил аналитик.