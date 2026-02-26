В Новосибирске ищут пострадавших бойцов СВО от юридической компании «Воин в праве»

В Новосибирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении юридической компании «Воин вправе», которая, по версии следствия, обманывала участников СВО и их семьи, забирая деньги вместо оказания реальной помощи. Об этом сообщила прокуратура региона. Следствие уже установило четырёх пострадавших, но ищет и других — рассказываем подробности.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Расследование ведёт следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники компании «Воин вправе» предлагали бойцам и их близким юридическую помощь, однако после получения денег никаких услуг не оказывали. Схема строилась на доверии людей, которые действительно нуждались в правовой поддержке и не ожидали обмана от организации с говорящим названием.

«По версии следствия, работники организации путём обмана, под предлогом оказания юридической помощи, похищали у граждан денежные средства», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Сейчас в деле фигурируют четыре пострадавших. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили «Интерфаксу», что число жертв может вырасти — следствие допускает выявление новых эпизодов. Имена подозреваемых и суммы причинённого ущерба пока не называются.

Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль. Бойцы СВО и члены их семей, столкнувшиеся с подобными действиями со стороны компании «Воин вправе», могут обратиться в полицию.

Напомним, что в Новосибирске компания «Воин в праве» попала под прицел Бастрыкина из-за обмана бойцов СВО. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.