В Новосибирске из-за сообщения о бомбе эвакуировали студентов РАНХиГС

Студентов и сотрудников Сибирского института управления — филиала РАНХиГС в Новосибирске сегодня эвакуировали после сообщения о минировании здания. Об этом сообщила пресс-служба Президентской академии. Рассказываем, что произошло.

Здание вуза находится на улице Нижегородской в центре города. Людей вывели прямо на мороз. Температура воздуха в Новосибирске в этот день опустилась до минус 25 градусов.

«В связи с сообщением о минировании здания была проведена эвакуация студентов и сотрудников Президентской академии в Новосибирске. Угроз для жизни и безопасности сотрудников и обучающихся нет», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Кто направил сообщение об угрозе, в академии не уточнили. Число эвакуированных не называют, подтвердилась ли информация о взрывном устройстве — тоже. В здании на Нижегородской ежедневно бывают сотни студентов и преподавателей — Сибирский институт управления готовит специалистов в сфере государственного управления, экономики и права.

Анонимные сообщения о минировании учебных заведений, торговых центров и госзданий регулярно поступают в российские города. Угрозы почти никогда не подтверждаются. Тем не менее каждое такое сообщение по закону требует полной эвакуации и проверки здания. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по статье 207 УК РФ грозит штраф или лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске не хватает почти половины патрульных. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.