У авиапассажиров новосибирского аэропорта с 1 марта появятся новые права

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в Федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом. Новые требования распространяются на всех пассажиров и будут действовать, в том числе, в аэропорту Толмачёво. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Перевозчики обязаны заранее и подробно разъяснять условия перелета с детьми до двух лет без отдельного места, правила сопровождения несовершеннолетних до 12 лет, порядок возврата билета и изменения договора перевозки. Также пассажирам должны сообщать алгоритм действий при болезни или смерти родственника и точный размер сборов при отмене или корректировке бронирования.

Расширены гарантии для пассажиров с инвалидностью. Особое внимание уделено бесплатному провозу средств реабилитации и протезов. Детские люльки, удерживающие устройства для малышей и коляски разрешено сдавать в багаж без дополнительной платы, даже если ребенок не летит.

Если номер выхода известен на момент оформления, его обязаны указать в посадочном талоне. В ином случае аэропорт должен обеспечить своевременное звуковое или визуальное оповещение.

Впервые закреплено право отказаться от перевозки при задержке более чем на 30 минут с возвратом средств. При длительном ожидании перевозчик обязан обеспечить пассажиров водой, горячим питанием и размещением в гостинице в установленные сроки.

При опоздании на стыковочный рейс бронь можно сохранить, если до следующего вылета остается не менее суток. Для этого необходимо уведомить авиакомпанию в течение двух часов после отправления пропущенного рейса.