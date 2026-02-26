В Новосибирской области введут единый проездной на электричку и метро

В Новосибирской области планируют ввести единый проездной на мультимодальные поездки, которые объединят электричку с автобусом и метро. Об этом 16 июля сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска после подписания трехстороннего соглашения между правительством региона, мэрией города и Западно-Сибирской железной дорогой. Рассказываем, что еще вошло в документ и какие транспортные проекты ждут новосибирскую агломерацию.

Подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Травников, мэр Максим Кудрявцев и начальник ЗСЖД Александр Грицай. Соглашение заключили на шесть лет. Это уже четвертый такой документ, который подписывают правительство региона, мэрия и ЗСЖД.

В пакет вошли сразу несколько крупных транспортных проектов: стыковка городского и пригородного транспорта у станции «Новосибирск-Главный», реконструкция остановок «Речной вокзал» и «Гагаринская», а также организация железнодорожного сообщения с аэропортом Толмачево. Все эти проекты объединяет общая цель — развитие рельсового каркаса новосибирской агломерации.

«Основой транспортной инфраструктуры любого мегаполиса является рельсовый каркас, то есть сочетание метрополитена, трамвая и пригородной электрички. Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Отдельным приоритетом мэрия назвала южное направление. «Особое внимание со стороны муниципалитета уделяется развитию железнодорожного сообщения в южном направлении — с Академгородком и Бердском, созданию транспортно-пересадочных узлов и реализации проекта «Городская железная дорога», — сообщили в мэрии.

Губернатор Андрей Травников назвал РЖД крупнейшим партнером региона. «Сложно вспомнить сферы, где бы мы не реализовали совместные проекты: это и развитие экономики, социальной сферы, медицины, спорта, образовательные проекты. Подписание нового соглашения откроет новую главу в истории нашего партнерства», — отметил он.

