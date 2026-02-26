Уроженка Новосибирска погибла при крушении вертолёта в Амурской области

В Амурской области при крушении вертолета погибла уроженка Новосибирской области Валерия Дмитриева. Женщина служила в органах внутренних дел, сообщили в УВМД России по Амурской области. Конкретно в этом регионе она работала с 2020 года.

Сам несчастный случай произошёл 19 февраля, тело Дмитриевой удалось найти спустя двое суток.

Известно, что сибирячка служила на руководящей должности в отделе участковых полиции и подразделения по делам подростков. На вертолёте она с коллегами летела на служебное задание. У погибшей остались муж и сын.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Дмитриевой.