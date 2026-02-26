Полуфиналистка шоу «Звезда» на ТНТ исполнила свой хит на стадионе «Спартак» в Новосибирске

23 февраля в День защитника Отечества на стадионе Спартак прошла патриотическая акция, в которой приняли участие ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, а также все желающие. Зрителям и слушателям больше всего запомнилось выступление Анастасии Чагиной. Участница и полуфиналистка шоу «Звезда» на ТНТ на катке исполнила свою авторскую композицию «Мы с тобой за одно».

«Я специально пришёл послушать Чагину. Ее хит нашел стремительное признание и невероятную популярность в сети интернет и медиа! Глубокий патриотический смысл заложенный в контекст данного хита будоражит сознание и заставляет задуматься о высоком и ответственном!», — рассказал Сиб.фм один из слушателей.

Талант Чагиной уже отмечен на федеральном уровне, после триумфа на ТВ шоу ее пригласили в Москву на вокальный конкурс лучших исполнителей патриотических песен. Ссылка на клип «Мы с тобой за одно» здесь.