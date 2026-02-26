Весенние каникулы в новосибирских школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал утверждённый график школьных каникул на текущий учебный год.

Расписание сформировано с учётом рекомендаций федерального министерства просвещения и региональной специфики учебного процесса.

Осенний отдых уже состоялся с 27 октября по 4 ноября 2025 года. Зимние каникулы прошли с 29 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Ближайший перерыв ждёт школьников весной — с 23 по 31 марта 2026 года.

Для учеников, обучающихся по триместровой системе, дополнительно предусматривались короткие каникулы с 15 по 22 февраля.

Родителям советуют учитывать утверждённые даты при планировании поездок и организации досуга детей.