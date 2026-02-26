Новосибирск и область вошли в топ-10 направлений для поездок по России

В 2025 году Новосибирск занял 7 место среди всех городов России по числу бронирований посуточных квартир на Авито Путешествиях. Такими данными поделились эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая проходит в городе 25 февраля. В рамках события представители платформы встретились с владельцами и управляющими объектами в регионе, чтобы обсудить тренды на рынке туристического жилья.

По результатам января 2026 года количество бронирований на Авито Путешествиях в Новосибирске выросло на 11% год к году, а средний чек бронирования прибавил 2%. Гости часто приезжают парами и с семьями: каждая вторая бронь приходится на путешествие вдвоём, а треть поездок происходит с детьми.

По итогам 2025 года рост количества бронирований в Новосибирской области составил 2,1%, при этом сегмент загородной недвижимости прибавил 16%. По данным Росстата, пик поездок пришёлся на летние месяцы. Чаще всего в 2025 году в Новосибирск приезжали из Кемеровской области, Алтайского края, Томской области, Красноярского края и Омской области. Средняя стоимость бронирования в регионе на Авито Путешествиях в отчётном году составила 3 080 рублей для посуточных квартир и 12 060 рублей для загородных объектов.

Наиболее популярными районами Новосибирска среди путешественников в январе 2026 года стали Октябрьский, Ленинский и Центральный. При этом лидерами по приросту бронирований год к году были Дзержинский (+29% к январю 2025 года), Кировский (+19%), Октябрьский (+18%) и Заельцовский (+15%). Количество объектов, доступных для посуточной аренды в Новосибирске, за год выросло на 8%.

Если говорить о профиле путешественников, то для каждого третьего* гостя ключевым приоритетом в выборе жилья является соотношение цены и качества. В основном туристы выбирают частные форматы жилья: 47% снимают посуточные квартиры и дома. В то же время 35% обычно останавливаются в отелях, а ещё 9% в хостелах. Практичность в выборе связана также с тем, что в Новосибирск едут не только за отдыхом, растёт и деловой туризм.

«Краткосрочная аренда жилья становится неотъемлемой частью локальной туристической инфраструктуры, закрывая разные сценарии путешественников: люди приезжают для проведения досуга, по работе, учиться или чтобы поправить здоровье. Частные объекты позволяет расширить выбор вариантов размещения, что положительно сказывается на качестве туристического продукта и привлекательности региона среди туристов. Для жителей — это возможность запустить свой бизнес и стабильно получать доход на растущем рынке. Сегодня в Новосибирской области на платформе доступно более 44 000 объявлений об аренде посуточного жилья, за год это число увеличилось почти на 10%. Мы ценим доверие путешественников и хозяев жилья и продолжим развивать платформу, чтобы гостям было проще выбирать идеальный вариант, а владельцам и управляющим объектов — получать устойчивый спрос и работать в предсказуемых условиях», — прокомментировала руководитель группы отдела продаж Авито Путешествий.