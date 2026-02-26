В Новосибирской области рыбакам грозит штраф за большую рыбу

С 2026 года в России сохраняются строгие правила рыболовства, действующие с 2025 года, направленные на защиту водоемов и пресечение браконьерства.

Теперь оформление электронной путевки обязательно на участках с ограничениями или под охраной государства — через портал «Госуслуги». На обычных водоемах разрешительные документы не нужны.

Суточные нормы вылова зависят от типа рыбы: до 5 кг общей, до 10 кг мирных пород, максимум 5 экземпляров хищников. Лов осетровых запрещен. Ограничения касаются снастей: электроудочки, кошачьи мормышки, многозубцы и большинство сетей использовать нельзя. Разрешены поплавочные удочки с одним крючком (максимум 4 крючка) и до 5 удилищ со спиннингами, общий лимит крючков — 10.

Во время нереста действуют строгие запреты: можно ловить только с берега одной удочкой с единственным крючком. Нарушения караются штрафами: за рыбалку в нерест — 2–5 тыс. руб., превышение нормы — 50 тыс., вылов ценных или запрещенных видов — 200 тыс., использование запрещенных снастей — до 500 тыс. или до 2 лет лишения свободы. Инспекторы имеют право проверять авто и лодки даже без владельцев с обязательной видеосъемкой.