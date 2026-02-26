Компания S7 перевезла через аэропорт Толмачёво 7 миллионов пассажиров в 2025 году

В 2025 году через новосибирский аэропорт Толмачёво авиакомпания S7 Airlines перевезла рекордные 7 миллионов пассажиров, что на 7 % превышает показатели 2024 года.

Результаты укрепили статус Толмачёво как крупнейшего авиационного хаба за Уралом.

Губернатор Андрей Травников отметил вклад компании в развитие региона: модернизацию инфраструктуры, расширение маршрутной сети, создание рабочих мест и поступления в бюджет. В 2025 году S7 Airlines обслуживала 74 направления, при этом в топ‑маршрутах остаётся линия Новосибирск — Москва.

Кроме того, появились шесть новых направлений: Шымкент, Андижан, Бухара, Геленджик, Краснодар и Салехард.