сегодня
27 февраля, 00:25
пробки
1/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
вчера 22:40
общество

Губернатор НСО Андрей Травников вошёл в ТОП лучших глав регионов

Фото: Сиб.фм
По итогам января–февраля 2026 года Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» включил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в десятку лучших глав регионов России.

Высокая оценка экспертов объясняется стабильной экономикой области: растет промышленное производство, строительный сектор, объемы розничной торговли и сельское хозяйство. Дополнительным фактором отметили активное развитие внешнеэкономических связей.

Кроме того, Травников уделяет внимание социальной сфере и поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Игорь Кириченко
Журналист

