сегодня
26 февраля, 20:33
сегодня 20:09
проиcшествия

Новосибирец получил тяжелую травму от удара палкой в лоб на заводе керамических изделий

Фото: Сиб.фм
На предприятии по выпуску керамики в Черепановском районе произошёл конфликт между сотрудниками, который закончился тяжёлой травмой одного из них.

Инцидент случился 19 февраля на заводе «Универсал», сообщили 26 февраля в Государственной инспекции труда по Новосибирской области.

По предварительным данным, ссора между укладчиками-упаковщиками вспыхнула прямо во время смены. В ходе перепалки один из работников схватил деревянную палку и ударил коллегу по голове. Пострадавшему диагностировали тяжёлое повреждение.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняет комиссия по расследованию несчастного случая. Специалистам предстоит установить причины конфликта и оценить соблюдение требований охраны труда на производстве.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
