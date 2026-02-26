Удостоверение ветерана боевых действий получила акушер-гинеколог из Новосибирска

Удостоверение ветерана боевых действий вручено новосибирскому врачу Нине Щёголевой, которая с 2022 года работала в зоне специальной военной операции.

Акушер-гинеколог находилась в служебных командировках в Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В полевых условиях медику приходилось выполнять широкий спектр задач. Она вела приёмы, проводила экстренные операции, принимала до 40 родов ежемесячно и при необходимости помогала хирургам при оказании помощи раненым.

Сегодня Нина Николаевна награждена двумя медалями и официально получила статус ветерана боевых действий. По её словам, работа в сложных условиях изменила отношение к профессии и жизни, научила быстрее принимать решения и особенно ценить поддержку коллег.

Несмотря на пережитые испытания, врач заявляет о готовности вновь отправиться в зону СВО, чтобы продолжить работу по спасению пациентов.