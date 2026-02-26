82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 22:31
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 22:31
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 21:21
общество

Удостоверение ветерана боевых действий получила акушер-гинеколог из Новосибирска

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

Удостоверение ветерана боевых действий вручено новосибирскому врачу Нине Щёголевой, которая с 2022 года работала в зоне специальной военной операции.

Акушер-гинеколог находилась в служебных командировках в Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В полевых условиях медику приходилось выполнять широкий спектр задач. Она вела приёмы, проводила экстренные операции, принимала до 40 родов ежемесячно и при необходимости помогала хирургам при оказании помощи раненым.

Сегодня Нина Николаевна награждена двумя медалями и официально получила статус ветерана боевых действий. По её словам, работа в сложных условиях изменила отношение к профессии и жизни, научила быстрее принимать решения и особенно ценить поддержку коллег.

Несмотря на пережитые испытания, врач заявляет о готовности вновь отправиться в зону СВО, чтобы продолжить работу по спасению пациентов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.