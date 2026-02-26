В Новосибирске стали известны подробности поджога АЗС «Прайм» на улице Военной

В ночь на 26 февраля на улице Военной неизвестные попытались поджечь АЗС «Прайм» на улице Военной. К счастью, пожарные отреагировали оперативно, огонь удалось локализовать. Подробности Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

«В полицию поступило сообщение о возгорании на АЗС, прибывшие на место полицейские установили, что огонь локализован, пострадавших нет. По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по статье 167 УК», — сообщили в МВД.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что поджёг совершили подростки. Эта информация не подтверждается официально.

«Личности поджигателей не установлены. Неизвестно, совершеннолетние ли они. Знаю, что делом не занимается СК на данный момент, оно последственно МВД», — сказал источник Сиб.фм в силовых структурах.