сегодня
26 февраля, 13:36
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 09:42
общество

Пенсионер получил реальный срок за гибель мальчика на пешеходном переходе в Бердске

Фото: Сиб.фм / прокуратура Новосибирской области
Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу о трагическом ДТП, в котором погиб восьмилетний мальчик. 73-летний местный житель, управлявший автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», обвинялся в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что трагедия произошла 1 апреля 2025 года на улице Рогачева в районе дома № 20А. Пожилой водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, сбил мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный на три года лишен права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом.

До оглашения приговора пожилой мужчина находился под домашним арестом, однако после приговора его взяли под стражу непосредственно в зале судебного заседания.

Также суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда и постановил взыскать с виновного 6 миллионов рублей.

0
Наталья Шлюшинская
журналист

