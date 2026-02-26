Новая остановка заработает на улице Прокопьевской в Новосибирске с 26 февраля

С 26 февраля, для жителей Кировского района Новосибирска станет доступна новая остановка. Он расположится на улице Прокопьевской в районе домов №№ 109 и 180 и получит название «Ул. 2-я Прокопьевская». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Это решение принято для улучшения качества транспортного обслуживания новосибирцев. В связи с появлением новой остановки была скорректирована схема движения двух муниципальных автобусных маршрутов.

Речь идёт о маршруте № 43, «Белые росы – Микрорайон Чистая слобода» и автобусе № 88 «Улица Таврическая – Центральный корпус». Теперь в прямом и обратном направлениях оба этих маршрута будут делать заезд к новому остановочному пункту.

