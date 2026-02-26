Синоптики опубликовали неутешительный прогноз на март в Новосибирске

Согласно прогнозам синоптиков, первый календарный месяц весны в Новосибирске не порадует устойчивым теплом – погода будет меняться постепенно, и лишь к концу марта столбики термометров наконец преодолеют нулевую отметку в дневные часы.

1-5 марта. Начало месяца, по данным «Яндекс Погоды», не порадует новосибирцев теплом. Дневная температура будет держаться в пределах от -23 градусов в начале месяца до -6 градусов к пятому числу. Небо в этот период будет преимущественно затянуто облаками, возможны осадки в виде снега. Ясным будет только день 2 марта.

6-8 марта. В праздничные дни существенного потепления не произойдет. По предварительным прогнозам, морозы сохранятся: ночью – до -13 градусов, днём термометры покажут -3...-7 градусов. Синоптики не исключают небольшого снега.

9-15 марта. Вторая декада месяца продолжит облачную тенденцию с осадками в отдельные дни. Ночные температуры будут колебаться в районе -4...-8 градусов, днём воздух будет прогреваться до -3...-5 градусов. Кратковременное потепление возможно 9 марта – днём ожидается до +1 градуса.

16-20 марта. В середине месяца всё также будет наблюдаться переменная облачность. Дневная температура составит от -2 до -5 градусов, а ночью будет холодать до -4...-7 градусов.

21-22 марта. На эти дни прогнозируется прояснение. Выглянет солнце, днём ожидается около -2...-3 градусов. Однако ночи останутся прохладными: столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов.

23-27 марта. Заключительная неделя месяца начнется с дневной температуры в -1 градус. Также от -1 до -3 градусов будет днём и в остальной период. В ночные часы будет подмораживать до -4...-5 градусов. Также в эти дни в основном будет облачно, не исключены осадки – уже в виде снега с дождём.

28-31 марта. Последние дни марта окончательно закрепят переход к весеннему теплу. Днём воздух будет прогреваться до +2...+3 градусов, а ночью ожидается -3...-4 градуса. Синоптики прогнозируют 29 марта ясную погоду, а вот 30 и 31 марта, вероятно, пройдут под знаком дождей или мокрого снега.

Отметим, что прогноз действителен на момент публикации, он может измениться.