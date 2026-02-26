Новосибирцам рассказали о способах избавиться от брошенных авто во дворах

Новосибирцам дали советы, как очистить двор от брошенного транспорта, не нарушая закон. Самостоятельно избавляться от таких автомобилей нельзя: это грозит серьезными правовыми последствиями, сообщает «МК в Новосибирске».

Адвокат Микаэль Дубухов рекомендует действовать в таких случаях через официальные органы.

Прежде всего, необходимо убедиться, что машина действительно заброшена. Обычно на это указывают характерные признаки: сильные повреждения кузова, пыль и грязь в салоне, отсутствие колёс, стекол или государственных регистрационных знаков.

Первым шагом должно стать документирование. Автомобиль следует сфотографировать и по возможности зафиксировать, как долго он стоит без движения. Затем нужно обратиться с письменным заявлением в местную администрацию, управляющую компанию или товарищество собственников жилья. В случае, если машина мешает проезду транспорта или создает аварийную ситуацию, жалобу также следует направить в Госавтоинспекцию.

Далее начинается официальная процедура: управляющая компания совместно с ГИБДД пытается установить владельца. Если собственник находится, ему предписывают убрать транспортное средство. В случае, когда хозяин не объявляется или не забирает автомобиль, администрация обращается в суд с иском о признании автомобиля бесхозным. Только после положительного судебного решения машину можно законно эвакуировать и утилизировать.

Любые попытки самостоятельно разобрать, сдвинуть с места или вывезти такой автомобиль категорически запрещены. Самовольные действия могут повлечь за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

