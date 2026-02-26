Глава земельного департамента мэрии Новосибирска Алексей Колович покинул пост

В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения – свой пост покинул начальник департамента земельных и имущественных отношений Алексей Колович. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу, Колович уволен 26 февраля 2026 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Он возглавлял департамент чуть более полутора лет – с 5 августа 2024 года.

Исполняющим обязанности руководителя ДЗиО с 27 февраля назначен Равиль Исрафилов, который ранее занимал должность заместителя начальника этого же департамента. Решение о назначении принял мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

