сегодня
26 февраля, 13:35
пробки
4/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня
26 февраля, 13:35
пробки
4/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 11:29
общество

Глава земельного департамента мэрии Новосибирска Алексей Колович покинул пост

Фото: Сиб.фм
В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения – свой пост покинул начальник департамента земельных и имущественных отношений Алексей Колович. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу, Колович уволен 26 февраля 2026 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Он возглавлял департамент чуть более полутора лет – с 5 августа 2024 года.

Исполняющим обязанности руководителя ДЗиО с 27 февраля назначен Равиль Исрафилов, который ранее занимал должность заместителя начальника этого же департамента. Решение о назначении принял мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что глава Арбитражного суда Новосибирской области покинула пост после 36 лет работы.

Наталья Шлюшинская
журналист

