Новосибирским рыбакам напомнили о правилах вылова со штрафами до 500 тысяч в 2026 году

С 2025 года в России действуют обновленные правила рыболовства. Как сообщает «МК Новосибирск», за их нарушение грозят штрафы до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность.



Что нужно знать рыбакам:



• На квотных водоемах требуется электронная путевка через «Госуслуги».



• Суточная норма — до 5 кг на человека (мирные виды — до 10 кг, хищные — не более 5 особей). Осетровые под полным запретом.



• Под запретом: электроудочки, сети, «кошки», удочки с 4 и более крючками. На одного рыбака — не более 5 спиннингов (до 10 крючков суммарно).



• В нерест ловить можно только с берега, одной удочкой с одним крючком. Штрафы в этот период удваиваются.



Досмотр могут проводить даже без присутствия владельца — инспекторы фиксируют всё на видео. В «МК Новосибирск» советуют заранее знакомиться с действующими нормами и контролировать вес и размер улова, чтобы не попасть под санкции.