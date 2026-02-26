82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 16:06
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 16:06
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 13:17
общество

Новосибирским рыбакам напомнили о правилах вылова со штрафами до 500 тысяч в 2026 году

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 2025 года в России действуют обновленные правила рыболовства. Как сообщает «МК Новосибирск», за их нарушение грозят штрафы до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность.

Что нужно знать рыбакам:

• На квотных водоемах требуется электронная путевка через «Госуслуги».

• Суточная норма — до 5 кг на человека (мирные виды — до 10 кг, хищные — не более 5 особей). Осетровые под полным запретом.

• Под запретом: электроудочки, сети, «кошки», удочки с 4 и более крючками. На одного рыбака — не более 5 спиннингов (до 10 крючков суммарно).

• В нерест ловить можно только с берега, одной удочкой с одним крючком. Штрафы в этот период удваиваются.

Досмотр могут проводить даже без присутствия владельца — инспекторы фиксируют всё на видео. В «МК Новосибирск» советуют заранее знакомиться с действующими нормами и контролировать вес и размер улова, чтобы не попасть под санкции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

София Ключагина
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.