«Уральские авиалинии» опровергают информацию об иске на 119 млн к пилоту Белову

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергает информацию, распространенную рядом средств массовой информации, о подаче иска к пилоту Сергею Белову.

Напомним, 25 февраля 2026 года на ряде интернет-ресурсов, включая Сиб.фм, были опубликованы сведения, согласно которым авиакомпания якобы предъявила иск к своему сотруднику на сумму 118,9 миллиона рублей.

В официальном заявлении авиакомпании, датированном 26 февраля 2026 года, подчеркивается, что подобные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. «Уральские авиалинии» официально заявляют, что никакого судебного преследования в отношении пилота Сергея Белова не ведется.

Вместе с опровержением распространенной информации, авиакомпания направила требования в СМИ об удалении порочащих деловую репутацию сведений и отмене публикации статьи «Новосибирцы требуют отменить иск против пилота, спасшего 167 человек».

Напомним, что Сергей Белов — пилот «Уральских авиалиний», который в 2023 году совершил успешную посадку судна в поле в Новосибирской области с отказавшим в полете двигателем, сохранив жизни 167 пассажиров и членов экипажа.

Редакция приносит извинения авиакомпании за распространение некорректной информации.