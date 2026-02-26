В Новосибирской области предложили ограничить продажу алкоголя по выходным

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков на сессии регионального законодательного собрания предложил депутатам принять закон об ограничении продажи алкоголя. Рассказываем, какие аргументы привёл глава полиции и что стоит за этой инициативой.

Кульков обратился к депутатам с прямой просьбой поддержать будущий законопроект после его доработки.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о принятии регионального закона на территории нашей области. Уважаемые депутаты, надеюсь на поддержку наших инициатив после их окончательной доработки», — заявил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

В качестве примера он привел опыт нескольких субъектов, где уже действуют дополнительные антиалкогольные ограничения, — Якутии, Тульской области и Республики Алтай. В последней с 1 марта вступает в силу полный запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах, по воскресеньям и в праздничные дни, а в остальные дни время продажи будет сокращено.

Свою инициативу Кульков подкрепил статистикой. Каждое шестое общественно опасное деяние в Новосибирской области совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. За год полицейские составили более 10,5 тыс. административных протоколов за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде. В ходе проверок законности производства и оборота спиртосодержащей продукции было выявлено 83 правонарушения, изъято около 685 тыс. литров алкоголя.

Отдельно глава полиции обратил внимание депутатов на ночную торговлю: по данным МВД, в 500 торговых точках области слабоалкогольная продукция продается после 22 часов, что, по его словам, усугубляет криминогенную обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Новосибирской области подорожал крепкий алкоголь. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.