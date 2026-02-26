В Новосибирске ввели режим «черного неба» и попросили не выходить на улицу

В Новосибирске и Искитиме до 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности — так называемое «черное небо». Об этом предупредило Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Горожанам рекомендовали по возможности оставаться дома и отказаться от личного транспорта. Рассказываем, что происходит с воздухом в такие дни и кому это грозит в первую очередь.

В ближайшие дни над двумя городами установится погода, при которой ветер практически стихнет, а воздух становится неподвижным. Вредные примеси — выхлопные газы машин, выбросы заводов, продукты сгорания — перестанут рассеиваться и осядут у самой земли. Фактически вся эта смесь зависнет в двухметровом слое воздуха — именно там, где дышат люди.

«Сильнее всего «черное небо» бьет по астматикам, аллергикам, людям с хроническими заболеваниями легких и сердца, а также по маленьким детям и пожилым. У них даже короткая прогулка в такие дни может спровоцировать приступ кашля, одышку, обострение бронхита или скачок давления. Здоровые люди тоже ощущают последствия — головную боль, усталость, першение в горле», — сообщили синоптики.

Предприятия и индивидуальные предприниматели, у которых есть источники выбросов, обязаны снизить уровень загрязнения приземного слоя атмосферы на 15–20 %. Это требование действует в течение всего периода неблагоприятных метеорологических условий первой степени.

Автовладельцам рекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы не усугублять проблему выхлопными газами и без того загрязнённый воздух. Гидрометеорологи советуют проветривать квартиры только с помощью кондиционеров, а спортивные тренировки перенести в закрытые залы. Лучшая стратегия на эти три дня — поменьше бывать на улице.

