Здоровье под контролем: зачем новосибирцам нужны регулярные чекапы и как их пройти

Забота о самочувствии постепенно становится привычной частью жизни новосибирцев. Всё больше новосибирцев выбирают профилактику: по данным исследования СберСтрахования, каждый второй житель города (50%) проходит комплексные обследования регулярно. Однако такая привычка сформирована ещё не у всех: 40% новосибирцев делали чекапы лишь несколько раз, а 6% — только однажды.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования рассказала, как регулярные проверки здоровья могут стать эффективным инструментом ранней диагностики.

Онкологические заболевания могут затронуть людей любого возраста. Кроме того, они нередко развиваются бессимптомно, поэтому важно проходить систематические обследования.

Самый доступный способ убедиться, что со здоровьем всё в порядке — пройти бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Для жителей Новосибирска она проводится бесплатно: с 18 до 39 лет её рекомендуют проходить раз в три года, а после 40 — ежегодно. Для прохождения обследований можно взять оплачиваемый выходной.

Записаться можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или с помощью региональных электронных сервисов записи к врачу.

Специальной подготовки не требуется, однако перед сдачей крови желательно не есть 8–12 часов. Из напитков рекомендуется отдавать предпочтение воде. За день-два до визита врачи советуют отменить интенсивные физические нагрузки.

Обследование проходит поэтапно. Сначала пациент заполняет анкету о состоянии здоровья и образе жизни, после чего медработники измеряют основные показатели и направляют на первичные исследования. Если результаты требуют уточнения, назначается второй этап — дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Программа формируется индивидуально, с учётом возраста, пола и выявленных факторов риска.

Регулярные проверки помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и повышают шансы на успешное лечение. При этом важно не игнорировать сигналы организма и обращаться к врачу при появлении любых симптомов, не дожидаясь планового осмотра. Однако так поступают не все: по данным исследования, 27% новосибирцев предпочитают самолечение и идут к специалисту только в крайних случаях.

При этом сегодня у людей есть много вариантов получения помощи: от городских поликлиник до частных медцентров, доступных в том числе по программам ДМС. Для дополнительной защиты на случай диагностики серьёзных заболеваний —онкологических или сердечно-сосудистых — существуют специальные страховые программы. Они предусматривают не только финансовую поддержку, но и организационное сопровождение: помощь в подборе клиники и специалиста, получение второго медицинского мнения, координацию лечения. На всём протяжении терапии пациента сопровождает куратор, при необходимости доступна и психологическая поддержка.

Важно помнить, что ответственное отношение к здоровью сегодня — это инвестиция в долгую и спокойную жизнь.