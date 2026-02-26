Глава Морского сельсовета опровергла претензии о выживании с земли фермера Сальникова

20 февраля на сайт Сиб.фм вышел материал о конфликте главы Морского сельсовета Новосибирской области Елены Лазаревой с местными фермером. В публикации были приведены сведения, предоставленные пресс-службой КПРФ со ссылкой на депутата Госдумы Рената Сулейманова, на момент выхода материала редакция не получила комментария от главы сельсовета. 26 февраля Елена Лaзаревa прислала развернутый ответ по существу ситуации.

Контекст. По данным КПРФ, Лaзарева пытается через суд отобрать землю и снести постройки у фермера Алексея Сальникова, который обеспечивает продовольствием местных жителей и содержит сотни голов крупного рогатого скота.

Сама же Лaзарева утверждает, что коммунисты некорректно интерпретировали ситуацию, а администрация сельсовета руководствуется вступившим в 2023 году в силу решением суда.

«Суд признал самовольными постройками: здание: площадью 814 кв.м., здания: площадью 896 кв.м., 181 кв.м., 29 кв.м. Обязал Сальникова Алексея Ивановича снести вышеуказанные самовольные постройки и освободить земельный участок, на котором они расположены», — сообщили в администрации Морского сельсовета.

По мнению Лазаревой, предоставленная пресс-службой КПРФ информация незаслуженно порочит честь и достоинство главы сельсовета

«Во-первых, решение о сносе самовольных построек принято судом по иску администрации Морского сельсовета, а не Лaзаревой Е.В. (кстати, по требованиям государственных органов: Управления Росреестра, Инспекции Государственного строительного надзора НСО и администрации Новосибирского района НСО), во-вторых, решение судом уже принято, вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению, в-третьих, земельный участок под самовольными постройками никогда ни на одном из предусмотренных законом материальных прав не принадлежал Сальникову А.А., что и стало ключевым при признании построек самовольными, поэтому ни суд, ни администрация Морского сельсовета, ни глава Морского сельсовета не могли «отобрать землю» у того, кто ею не владел», с добавили в сельской администрации.

По мнению Лaзаревой, сведения, содержащиеся в публикации КПРФ (которые легли в основу материала Сиб.фм), умаляют авторитет власти и подрывают доверие к ней со стороны жителей Морского сельсовета.

«Действительно, кому нужна такая власть, которая вместо того, чтобы помогать людям осложняет и без того трудную жизнь селян», — иронизирует в своем письменном ответе Елена Лазаревa.