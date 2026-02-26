82.76% -1.2
сегодня 11:50
политика

Новосибирский сенатор Карелин высказался о мирных переговорах России, Украины и США

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин в интервью с Сиб.фм поделился своим мнением и ожиданиями от мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Легендарный спортсмен подчеркнул, что не испытывает иллюзий по данному поводу.

«Переговорный процесс сосредоточен на том, чтобы подготовить позиции и череду компромиссов, на которые готовы пойти стороны для заключения мирного договора. США подчеркивает важность мирных переговоров. Что касается нас, мы к компромиссам готовы, но при сохранении главных наших требований, о которых говорил президент Владимир Путин при начале специальной военной операции, то есть устранения ее первопричин: недопущения расширения НАТО и прочего. Если наши условия будут услышаны, мы готовы обсудить детали. Но пока что украинская сторона не готова проявить себя в качестве переговорщика, говорит языками ультиматумов, что называется «вынь да положь!». Несмотря на сопротивление европейских держав, надеюсь, что успехи российской армии понудят оппонентов воспринимать всерьез наши аргументы, основанные на здравом смысле», — заявил Карелин.

Накануне политик высказался по поводу полной блокировки мессенджера Телеграм.

Александр Карелин — сенатор от Новосибирской области. На Олимпийских играх 1988, 1992 и 1996 годов он завоевал три золотые медали по греко-римской борьбе и удостоен звания Героя Российской Федерации.

