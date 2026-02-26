82.76% -1.2
сегодня 09:19
общество

Организатор нелегальной миграции в Новосибирске отделался условным сроком и штрафом

Фото: Сиб.фм
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Умида Аламова, который обвинялся в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Уголовное дело возбудили и расследовали на основании материалов, полученных сотрудниками регионального УФСБ России по Новосибирской области.

Как было установлено в суде, с декабря 2024 года по февраль 2025 года Аламов вместе с сообщником занимался оформлением документов для иностранцев. Он получал от граждан республик Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики документы и денежное вознаграждение, после чего изготавливал фиктивные гражданско-правовые договоры. В эти бумаги вносились ложные сведения о том, что мигранты якобы ведут трудовую деятельность на территории Новосибирска, а в качестве заказчика работ указывался гражданин России. Всего таким образом было организовано незаконное пребывание в стране десяти иностранцев.

Суд признал Аламова виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей и с испытательным сроком два года.

Раз в месяц он должен являться на регистрацию в специализированный государственный орган, контролирующий поведение условно осуждённых, а также не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления этого органа. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Наталья Шлюшинская
журналист

