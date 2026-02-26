Сестра погибшего в «Крокусе» новосибирца назвала дату последнего слова террористов

Ульяна Будько, сестра погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» новосибирца Григория Будько, заявила, что лично поедет в суд, чтобы услышать последнее слово обвиняемых. Заседание, на котором подсудимым предоставят право высказаться перед вынесением приговора, назначено на 2 марта.

«Я обязательно поеду. Хочу посмотреть в глаза этим извергам, услышать, что они скажут в свою защиту. Никакие слова не вернут брата, но это важно — увидеть всё до конца», — сказала Ульяна Будько в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Поездка в Москву станет для неё ещё одним тяжёлым этапом в череде судебных процессов, связанных с гибелью брата. Параллельно семья продолжает борьбу за страховые выплаты.

Как стало известно Сиб.фм, родственники погибших и пострадавших в теракте, включая семью Будько, не согласны с решением Замоскворецкого суда Москвы, который отказал в удовлетворении коллективного иска к страховой компании «Ингосстрах» на 398 млн рублей.

Судьи пришли к выводу, что теракт не является страховым случаем по договору, заключённому с «Крокус Сити Холлом», и освободили компанию от выплат.

«Консолидированная позиция истцов — мы категорически не согласны с решением. Из материалов дела следует, что зал был застрахован. Мы считаем, что имеем право на компенсацию. Апелляция уже подана или будет подана в ближайшие дни», — пояснила Ульяна Будько.

Ранее сыну Григория Будько была выплачена компенсация от государства в размере 3 млн рублей. Также сестре погибшего была перечислена выплата в 300 тысяч рублей от гуманитарной организации «Красный Крест» — эти средства были направлены на установку памятника.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. В результате нападения боевиков погибли 149 человек, более ста получили ранения. Среди погибших были жители разных регионов России, в том числе Новосибирской области.

Судебный процесс над обвиняемыми в совершении теракта продолжается.