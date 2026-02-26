В Новосибирской области открыт 61 кабинет психологической помощи бойцам СВО

В Новосибирской области для оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей развёрнута масштабная сеть поддержки. На базе медицинских организаций региона уже открыт 61 кабинет медико-психологического консультирования (МПК). Об этом в интервью Сиб.фм заявил губернатор Андрей Травников.

Работа проводится как через филиал Государственного Фонда «Защитников Отечества», так и через сеть кабинетов МПК, созданных на базе городских поликлиник, центральных и районных больниц. В Фонде работают медицинские психологи с уникальным опытом, в том числе те, кто оказывал поддержку бойцам штурмовых отрядов и отрядов РЭБ непосредственно в приграничных районах.

«Специалисты министерства здравоохранения и министерства труда и социального развития Новосибирской области разработали алгоритмы проактивного оказания психологической помощи, нацеленные на выявление риска развития посттравматического стрессового расстройства или повышенного уровня стресса», — подчеркнул губернатор.

Медицинские психологи не только проводят консультации, но и выполняют дополнительные обследования для выработки индивидуального плана коррекционных мероприятий. Работа ведётся как в кабинетах, так и с выездом на дом к маломобильным гражданам, используются индивидуальные и групповые форматы.

Эффективность новосибирской модели получила высокую оценку на федеральном уровне. В 2025 году на первом всероссийском конкурсе «Феникс: призвание и мастерство» в Санкт-Петербурге полипрофессиональная бригада специалистов региона завоевала диплом III степени в номинации «Лучшая региональная модель оказания психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО и членам их семей «Сила внутри»».

Помимо психологической поддержки, правительство Новосибирской области ставит во главу угла комплексную помощь в вопросах трудоустройства, профессиональной адаптации и социальной интеграции вернувшихся бойцов и их семей.

«Оказание комплексной помощи в вопросах трудоустройства, профессиональной адаптации и социальной интеграции является приоритетом для правительства Новосибирской области», — заключил Андрей Травников.

Созданная система призвана обеспечить своевременную и качественную поддержку тем, кто защищал страну, и их близким, помогая вернуться к полноценной мирной жизни.