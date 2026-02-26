82.76% -1.2
сегодня 06:56
общество

В Новосибирской области арбитражный суд отменил отказ в изъятии акции санатория

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил предыдущие решения, которые отклонили иск прокуратуры Новосибирской области об изъятии в пользу государства акций санатория «Краснозерский». Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщили на сайте суда.

Прокуратура пояснила, что по результатам проверки установлено, что приватизация санатория в 2006 и 2008 годах проводилась с нарушением закона. По мнению истца, объекты федеральной собственности были переданы частным лицам на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти и вопреки запрету на приватизацию объектов здравоохранения.

В мае 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск, а апелляция оставила это решение в силе. Кассация признала выводы предыдущих судов недостаточно обоснованными и направила дело на новое рассмотрение.

Санаторий «Краснозерский», основанный в 1965 году, является региональной здравницей и специализируется на лечении с применением сульфидно-иловых грязей и рапы местных озёр.

2
Игорь Кириченко
Журналист

