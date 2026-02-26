В Новосибирске назвали восемь иномарок, которые могут не пережить аномальную зиму-2026

Автоэксперт Илья Франк предупредил новосибирских водителей о рисках, которые может принести аномально холодная зима 2026 года.

По его словам, при температурах до −42 градусов отдельные популярные иномарки демонстрируют повышенный износ и чаще выходят из строя. В условиях сибирских морозов техника работает на пределе, и не все модели рассчитаны на такие нагрузки.

В перечень потенциально проблемных автомобилей эксперт включил Jeep Cherokee — у него возможны сложности с трансмиссией при длительной работе полного привода. У машин Subaru отмечается ускоренная коррозия кузова, особенно при активном использовании реагентов. Невысокий клиренс у Honda Accord и Toyota Camry затрудняет движение по глубокому снегу.

Среди электрокаров риски связаны со снижением запаса хода: это касается Nissan Leaf и Tesla Model 3, где энергия активно расходуется на обогрев. У Volkswagen Jetta и Ford Focus нередко возникают проблемы с системой отопления. Владельцам BMW прежних поколений стоит учитывать возможные трудности с аккумуляторами, а отдельные модели Mazda могут хуже запускаться на морозе.

Эксперт рекомендует в период экстремальных холодов по возможности сократить поездки, обеспечить хранение в тёплом помещении и заранее подготовить автомобиль к зимней эксплуатации.