В Новосибирске опубликованы главные условия весеннего призыва в армию

С 1 апреля 2026 года в Новосибирске стартует весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет будут подлежать призыву на военную службу, если не имеют законных оснований для отсрочки или освобождения.

Многих новосибирцев волнует вопрос, будут ли призывники, отправленные на службу во время весеннего призыва, направляться в зону специальной военной операции. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, комплектование подразделений для участия в СВО осуществляется исключительно на добровольной контрактной основе.

В 2026 году по всей стране планируется призвать на военную службу 261 тысячу человек, согласно указу Президента РФ Владимира Путина № 998 от 29 декабря 2025 года. Основанием для проведения призыва, его сроков и порядка отправки граждан к месту службы является федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Помимо традиционных бумажных повесток, в России активно применяются электронные уведомления через портал Госуслуг. Они носят уведомительный характер и дублируют основной способ оповещения. Важно помнить, что неявка по повестке без уважительной причины влечет за собой административную ответственность: штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а также ряд временных ограничений, включая запрет на выезд за рубеж и на совершение регистрационных действий.

Решение о призыве принимает призывная комиссия, основываясь на медицинских заключениях и предоставленных документах. Среди законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва, перечисленных в статье 24 закона № 53-ФЗ, – получение образования, состояние здоровья, семейные обстоятельства, а также работа в аккредитованных IT-компаниях. Для официального оформления отсрочки призывнику необходимо подать соответствующее заявление и приложить все подтверждающие документы в военкомат.