Новосибирский священник Нестеров рассказал, как правильно держать пост детям

Священник Георгий Нестеров, настоятель храма Серафима Саровского, рассказал о том, как правильно приобщать детей к Великому посту.

По его словам, пост у детей проходит иначе, чем у взрослых, и должен учитывать возраст и состояние здоровья ребёнка. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Он подчеркнул, что дети не должны лишаться необходимых питательных веществ. Меню рекомендуется подбирать индивидуально, а степень воздержания уточнять у священника или в профильной литературе. Главный принцип — пост не должен навредить здоровью и развитию ребёнка.

При необходимости ограничения согласуют с врачом. Родителям важно быть внимательными к состоянию детей и своевременно обращаться к специалистам. В случае проблем со здоровьем пост детям можно не соблюдать.

Священник напомнил, что с первых веков существования церкви пост не обязателен для больных, путешествующих и беременных, и эти принципы остаются актуальными.