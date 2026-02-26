Роскомнадзор сможет ограничивать интернет в Новосибирске с 1 марта 2026 года

Правительство РФ утвердило новые правила работы российского сегмента интернета, которые вступят в законную силу с 1 марта 2026 года. Документ наделяет Минцифры, Роскомнадзор и ФСБ расширенными полномочиями по управлению национальной интернет-инфраструктурой в условиях возникновения внешних или внутренних угроз.

Новые меры вводят два основных типа ситуаций, при которых может быть задействован особый режим. К первому относятся внешние атаки, включая попытки преднамеренного отключения России от глобальной сети. Второй тип угроз связан с внутренними сбоями, сообщает Ura.ru.

Новые правила наделяют Роскомнадзор более широкими возможностями для воздействия на интернет-инфраструктуру российского сегмента глобальной сети. Ведомство сможет инициировать блокировку ресурсов, фильтрацию трафика, а также перенаправление потоков данных через государственные узлы связи. Операторам связи будут выдаваться обязательные для исполнения предписания.

Ключевым нововведением, которое предусматривают новые правила, является возможность перевода всего российского сегмента интернета на режим централизованного управления.

Официальная целью таких мер – обеспечение цифрового суверенитета страны и защита российских пользователей и ресурсов от внешних угроз.

