сегодня
26 февраля, 10:53
пробки
4/10
погода
-33°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня
26 февраля, 10:53
пробки
4/10
погода
-33°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 07:13
общество

Магнитная буря ожидается 26 февраля 2026 года

Фото: ru.freepik.com
Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды, на Земле 26 февраля 2026 года ожидается магнитная буря умеренной силы (уровень G2 по пятибалльной шкале). Возмущения магнитосферы могут начаться в ночь на среду и продолжаться в течение дня.

Буря станет результатом взаимодействия магнитосферы Земли с потоком солнечного ветра, источником которого является корональная дыра на Солнце. Это область с пониженной температурой и плотностью плазмы, из которой частицы выбрасываются с повышенной скоростью.

Магнитные бури уровня G2 могут оказывать заметное влияние на технику и самочувствие метеозависимых людей:

  • Технологии: Возможны слабые флуктуации в энергетических системах, незначительные сбои в работе спутников и систем навигации (GPS/ГЛОНАСС). В высоких широтах могут наблюдаться полярные сияния.
  • Самочувствие: У некоторых людей возможны головные боли, перепады давления, нарушения сна, общая слабость и снижение работоспособности. В группе повышенного риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и пожилые граждане.

Врачи и специалисты по космической погоде советуют:

  1. Метеозависимым людям: следить за своим состоянием, избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок, иметь под рукой необходимые лекарства.
  2. Всем гражданам: соблюдать режим дня, больше отдыхать, пить достаточное количество воды, избегать тяжелой пищи и алкоголя.
  3. Операторам критически важных систем: быть в состоянии повышенной готовности на случай нештатных ситуаций.

По данным мониторинга, после 26 февраля геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться. Ожидается, что к 28 февраля фон вернется к спокойному уровню.

0
Александр Борисов
журналист

