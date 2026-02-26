Магнитная буря ожидается 26 февраля 2026 года

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды, на Земле 26 февраля 2026 года ожидается магнитная буря умеренной силы (уровень G2 по пятибалльной шкале). Возмущения магнитосферы могут начаться в ночь на среду и продолжаться в течение дня.

Буря станет результатом взаимодействия магнитосферы Земли с потоком солнечного ветра, источником которого является корональная дыра на Солнце. Это область с пониженной температурой и плотностью плазмы, из которой частицы выбрасываются с повышенной скоростью.

Магнитные бури уровня G2 могут оказывать заметное влияние на технику и самочувствие метеозависимых людей:

Технологии: Возможны слабые флуктуации в энергетических системах, незначительные сбои в работе спутников и систем навигации (GPS/ГЛОНАСС). В высоких широтах могут наблюдаться полярные сияния.

Самочувствие: У некоторых людей возможны головные боли, перепады давления, нарушения сна, общая слабость и снижение работоспособности. В группе повышенного риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и пожилые граждане.

Врачи и специалисты по космической погоде советуют:

Метеозависимым людям: следить за своим состоянием, избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок, иметь под рукой необходимые лекарства. Всем гражданам: соблюдать режим дня, больше отдыхать, пить достаточное количество воды, избегать тяжелой пищи и алкоголя. Операторам критически важных систем: быть в состоянии повышенной готовности на случай нештатных ситуаций.

По данным мониторинга, после 26 февраля геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться. Ожидается, что к 28 февраля фон вернется к спокойному уровню.