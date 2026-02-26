Почему не работает Telegram в Новосибирске 26 февраля 2026 года

Основатель Telegram Павел Дуров 24 февраля назвал возбужденное в России уголовное дело о содействии терроризму сфабрикованным.

Конфликт длится с 2018 года, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер из-за отказа передать ключи шифрования, пишет «МК в Новосибирске». Недавно последовали новые ограничения, включая замедление загрузки медиа и блокировку звонков, а с 10 февраля пользователи массово сообщают о сбоях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ФСБ фиксирует множество опасного контента в мессенджере и отказ администрации от сотрудничества. Он отметил, что меры будут приниматься по усмотрению органов.

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов допустил признание Telegram экстремистской организацией, если в ближайшие полтора месяца платформа не примет мер. Он сообщил о 150 тысячах задокументированных преступлений с использованием мессенджера.

В случае блокировки доступ ограничат на уровне провайдеров, логотип может стать экстремистской символикой, рекламный рынок для российского бизнеса в мессенджере перестанет существовать, а оплата подписки в случае признании организации экстремисткой может расцениваться как нарушение законодательства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэрия Новосибирска отказала в согласовании митинга против блокировки Telegram. Там сообщили также, что то заявителем была не общественная организация, а рядовой гражданин.