В Новосибирске брошенные во дворах «подснежники» будут обращать в собственность города

Новосибирские власти намерены вводить жёсткие правила в отношении так называемых «подснежников» – машин, которые месяцами стоят во дворах и на улицах, мешая проезду спецтехники и качественной уборке снега.

Такой транспорт планируют официально признавать брошенным и освобождать от него городские территории, сообщает «МК в Новосибирске». Новый подход предполагает четкую процедуру: автомобили планируют эвакуировать на специальные стоянки, где они смогут находиться до трёх месяцев. Если за это время хозяин так и не объявится, муниципалитет через суд будет признавать машину бесхозной. После оформления в собственность города такой транспорт отправят на утилизацию.

По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, эта мера позволит не только навести порядок во дворах и на улицах, но и существенно повысить эффективность зимней уборки.

Отмечается, что иногда коммунальные службы решают такую проблему необычным способом. В ходе недавней уборки снега в Новосибирске автомобиль, оставленный на тротуаре, был сдвинут с места вместе с сугробом.

