В Новосибирске появится специальный штаб для контроля за уборкой и ремонтом дорог

На официальном сайте городской администрации появился документ о создании нового координационного органа — штаба по содержанию автомобильных дорог местного значения. Структура будет отвечать за организацию работ на улично-дорожной сети и взаимодействие между различными ведомствами.

В задачи штаба войдёт подготовка предложений по качественному и своевременному обслуживанию магистралей, контроль за закупкой и применением противогололёдных материалов, а также вопросы наращивания техники и увеличения числа дорожных рабочих. Новый орган будет координировать действия структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий и других заинтересованных служб.

Отдельное внимание планируется уделить контролю за сроками и качеством работ на дорогах города.