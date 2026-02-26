Скандальный исполнитель хита Felicità Аль Бано даст концерт в Новосибирске

Итальянский эстрадный певец Альбано Карризи, известный всему миру как Аль Бано, включил Новосибирск в программу своего весеннего турне по России. Как сообщили в концертном агентстве Say Agency, легендарный исполнитель выступит в трёх российских городах, и Новосибирск стал одним из пунктов маршрута.

Мировую славу Аль Бано обрел в 1980-е годы, когда его яркие жизнеутверждающие хиты штурмовали чарты по всему миру. Такие композиции, как Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà, принесли артисту поистине всемирную известность и любовь слушателей по всему земному шару. Российская публика знает и любит эти песни, а концерты артиста неизменно проходят с аншлагами.

Сам певец не скрывает особого отношения к нашей стране. После прошлогоднего выступления в России он признавался, что очень скучал по здешней публике.

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — делился эмоциями артист.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano Аль Бано ранее отмечал, что с удовольствием выступил бы с концертом в Донбассе, подчеркнув свою позицию относительно принадлежности этих территорий. Певец также не раз выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, называя его великим политиком и выдающимся человеком.