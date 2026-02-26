Новосибирским дачникам грозят штрафы до 700 тысяч за сорняки на участке

Уже с первых дней весны владельцам дачных и садовых участков в Новосибирской области стоит внимательнее отнестись к тому, что растет на их земле. С 1 марта 2026 года вступает в силу федеральный закон № 294-ФЗ, который вносит изменения в Земельный кодекс и обязывает всех правообладателей земель бороться с опасными инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского.

Ранее такие требования касались в основном владельцев сельскохозяйственных земель, теперь же под действие закона подпадают и обычные дачники. Как разъяснил в интервью агентству «Прайм» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, конкретные перечни растений, которые считаются опасными, будут устанавливать сами регионы, поэтому список может отличаться в зависимости от субъекта Федерации. Это означает, что жителям Новосибирской области важно уточнить, какие именно виды флоры попали в региональный нормативный акт. Помимо борщевика Сосновского, который давно признан одним из самых агрессивных сорняков, в некоторых регионах к опасным относят, например, американский (ясенелистный) клен.

Для обычных граждан сумма штрафов за бездействие составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей . При этом в регионах могут действовать и собственные, местные штрафы.

Юрист предупреждает, что закон предусматривает и более серьезные последствия, чем просто денежное взыскание. За отсутствие мер по защите земли от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельскохозяйственного назначения или прекратить право пользования им. Впрочем, Илья Русяев уточняет, что обычного дачного участка это касается лишь в исключительных случаях, однако сам риск в законе обозначен.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют действовать заранее. В первую очередь необходимо проверить, не растут ли на участке растения из регионального перечня опасных. Если они обнаружены, их следует уничтожить разрешенными способами. На всякий случай юрист рекомендует сохранять доказательства своей добросовестности: фотографии участка до и после обработки, чеки на приобретенные средства или документы о вывозе растительности.