Аналитики ВТБ ожидают сохранения жесткой денежно-кредитной политики

ВТБ ожидает, что по итогам 2026 года инфляция в России войдет в целевой диапазон, составив 5–6%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 1%. Такой макроэкономический прогноз содержится в презентации финансовых результатов группы.

Аналитики банка также ожидают сохранения жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка Банка России на конец 2026 года прогнозируется на уровне 12% годовых при среднем значении за год около 14%, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Это в принципе означает, что на оставшихся семи заседаниях совета директоров Банка России о ставке, на каждом заседании будет снижение на 50 базисных пунктов. Содержательно заложен именно такой прогноз... От себя я могу сказать, что я ожидаю в какой-то степени повторения 25-го года в 26-м... Такая ситуация с темпом роста реального ВВП и нежелание отправлять экономику России в рецессию могут означать более быстрое снижение ставки, чем мы закладываем», — указал он.

В банковском секторе ожидается разнонаправленная динамика. Кредитование юридических лиц, согласно прогнозу, вырастет на 8–9%, в то время как розничное кредитование покажет более скромный рост — на 7–8%. Что касается пассивов, средства компаний на счетах могут увеличиться на 5–7%, а населения — на 8–10%.

Сам банк намерен расти быстрее рынка в корпоративном сегменте, планируя нарастить портфель кредитов юрлицам на 10%. В то же время в банке прогнозируют сокращение розничного кредитного портфеля — ожидается снижение более чем на 5%. По итогам 2026 года чистая прибыль группы прогнозируется в диапазоне 600–650 млрд рублей.

Помимо финансовых показателей, в банке уделяют внимание технологическому развитию. Дмитрий Пьянов, комментируя внедрение новых технологий, подчеркнул, что в банке ИИ рассматривают как инструмент расширения возможностей сотрудников.

«Мы воспринимаем искусственный интеллект не как заменяющий сотрудников, а как усиливающий их способности, их навыки и скорость реакции, — отметил Пьянов.